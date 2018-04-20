Компания Mokilizingas продается за 15 млн евро

Литовская компания лизинга и потребительских кредитов Mokilizingas будет продана за 15 млн евро. Договор купли-продажи 100% акций компании подписан в пятницу в Вильнюсе, сообщили компании.
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Эстонский банк Inbank покупает Mokilizingas у его нынешних владельцев - LHV Group и компании Inovatyvus prekybos sprendimai. Через Таллинскую биржу было сообщено, что сделка будет осуществлена до 31 мая.

По словам председателя наблюдательного совета Inbank Прийта Полдоя, приобретение Mokilizingas - это один из шагов по проведению в жизнь стратегии международного развития банка.

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"Эта сделка значит для нас не только то, что мы покупаем прекрасно действующее и прибыльное предприятие, но и то, что теперь мы сможем предложить новые возможности своим партнерам, которые действуют во всех странах Балтии", - сказал П. Полдоя для пресс-релиза.

В прошлом году компания Mokilizingas получила 1,927 млн евро чистой прибыли, а в 2016 году - 1,854 млн евро. В конце 2017 года кредитный портфель Mokilizingas составил 49 млн евро и был на 13 млн евро больше, чем год назад.

Действующий на рынках Эстонии, Латвии и Польши банк Inbank получил в прошлом году 7,5 млн евро прибыли - более чем втрое больше, чем в 2016 году. За прошлый год кредитный портфель банка вырос на 43,3% до 92,9 млн евро, кредитный портфель - на 47,2% до 95,1 млн евро.

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