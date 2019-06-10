Контролируемая одним из крупнейших в мире концернов пищевой промышленности Mars компания по производству корма для животных Mars Lietuva в Гаргждай в прошлом году заработала 6,616 млн евро чистой прибыли – на 16,2% меньше, чем в 2017 году (7,692 млн евро).
Mars Lietuva atstovė
© DELFI / Tomas Vinickas

На дивиденды единственному акционеру Mars Overseas Holdings (США) компания наметила выделить почти всю подлежащую распределению прибыль – 15 млн евро, указано в финансовом отчете за 2018 год, представленном в Реестровый центр.

В прошлом году компания выплатила 40 млн евро дивидендов, а перед этим последний раз платила дивиденды в 2013 году.

Статьи по теме:
Mars Lietuva инвестирует в развитие 18 млн евро  (1)
Mars Lietuva инвестирует в развитие 30 млн. евро  (2)

Выручка Mars Lietuva в прошлом году возросла на 6,2% до 166,390 млн евро. Продажи собственной продукции за год возросли на 7,8% до 144,456 млн евро, импортированной – уменьшились на 1,1% до 20,331 млн евро.

В повышение производственных мощностей компания в прошлом году инвестировала более 13 млн евро.

Статьи по теме:

Ветслужба Литвы: Mars Lietuva ввела потребителей в заблуждение и поступила нечестно (7)

Распространяющее продукцию американской компании Mars в...

Mars Lietuva из-за евро приостанавливает производство (4)

Производящее корм для животных предприятие Mars Lietuva со...

Бизнес

Компания Mars Lietuva выделила на дивиденды 15 млн евро (1)

Контролируемая одним из крупнейших в мире концернов...

INVL Baltic Sea Growth Fund инвестирует до 30 млн евро в картонный бизнес Grigeo

Контролируемый предприятием INVL Asset Management одной из...

Выручка Klaipedos nafta в этом году увеличилась на 11,9% до 49,7 млн евро (2)

Контролируемый государством оператор терминалов...

В мае в Вильнюсе продали в два раза больше квартир, чем в мае 2018 года (1)

В мае этого года в Вильнюсе продали 528 новых квартир,...

Ситуация на дороге под Каунасом меняется: все лето придется пользоваться только одной стороной магистрали

В Каунасе проводят реконструкцию Исландского шоссе,...

TOP новостей

Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (129)

Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...

В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (5)

Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...

Rūta Rūta Rūta Rūta

Женщина выполняет такую работу, на которую многие не согласились бы: молодежь не задерживается

Рамуне Пакштялене уже 13 лет работает крановщицей и...

Дискуссия в студии DELFI: Национальные меньшинства или национальные общины? (9)

Литовские эксперты и общественные деятели приняли...

За взятку в 350 евро врач из Мариямполе получил штраф в размере 18 000 евро (4)

7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из...