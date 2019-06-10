На дивиденды единственному акционеру Mars Overseas Holdings (США) компания наметила выделить почти всю подлежащую распределению прибыль – 15 млн евро, указано в финансовом отчете за 2018 год, представленном в Реестровый центр.
В прошлом году компания выплатила 40 млн евро дивидендов, а перед этим последний раз платила дивиденды в 2013 году.
Выручка Mars Lietuva в прошлом году возросла на 6,2% до 166,390 млн евро. Продажи собственной продукции за год возросли на 7,8% до 144,456 млн евро, импортированной – уменьшились на 1,1% до 20,331 млн евро.
В повышение производственных мощностей компания в прошлом году инвестировала более 13 млн евро.
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