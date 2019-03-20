На этой неделе компания заключила сделку, связанную с арендой офисных помещений площадью 1660 кв. м, с осуществляющей проект компанией Darnu Group.
В пресс-релизе сказано, что MarkMonitor в новом помещении оборудует 150 рабочих мест и переедет из нынешнего офиса на ул. Олимпиечу в новое здание октябре.
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