Всю программу намечается провести в жизнь до 2030 года, а к 2020 году планируется приобрести более 900 вагонов разного типа, предназначенных для перевозок щепы, зерна, а также полувагонов и платформ, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.
LG Cargo в ближайшее время выступит с публичным приглашением к производителям предоставлять предложения. Компания провела анализ рынка и направила приглашения более чем 30 потенциальным производителям, а также 23 посольствам Литвы за рубежом.
Сейчас группе LG Cargo принадлежит парк из почти 8 тыс. вагонов. Новые вагоны частично заменят старые, срок эксплуатации которых истекает в ближайшее время.
LG Cargo к 2030 году намерена увеличить на 30% в год объемы грузоперевозок - с 53 до 70 тонн.
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