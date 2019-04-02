Компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги), которая участвует в совместном проекте железной дороги европейской колеи трех Балтийских стран и Польши Rail Baltica, ищет разработчиков плана линии Каунас - Вильнюс протяженностью примерно 100 км.
Darbai prie Kauno geležinkelio stoties
© R. Tenio nuotr.

По словам главы Дирекции по вопросам ж/д инфраструктуры компании Lietuvos gelezinkeliai Каролиса Санковскиса, вместе с планом должна быть выработана концепция развития территории с как минимум четырьмя альтернативами трассе.

Как сообщает Lietuvos gelezinkeliai, самый эффективный путь присоединить Вильнюс к идущей от границы с Польшей через Каунас, Панявежис и до границы с Латвией Rail Baltica – проложить новую железную дорогу в двух направлениях, приспособленную к скорости до 249 км в час.

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Разработчик плана должен установить оптимальную трассу Каунас - Вильнюс, наметить необходимые для этого территории, провести предварительные исследования. Сейчас железная дорога из Вильнюса в Каунас проходит через Лентварис, Вевис и Кайшядорис.

Проект включает в себя систему дорог, объединяющих аэропорты, ж/д вокзалы Каунаса и Вильнюса, Вильнюсский интермодальный терминал, автодороги и улицы, пешеходные и велосипедные дорожки.

Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

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