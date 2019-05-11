На этой неделе Lietuvos gelezinkeliai проводит консультации с участниками рынка. Позднее будут объявлены конкурсы на план развития инфраструктуры и оценки влияния на окружающую среду.

"Для дальнейшей реализации Rail Baltica требуется земля. Для того, чтобы мы могли выкупить эту землю у населения, нужно подготовит так называемые специализированные планы – документы территориального планирования", – комментировал BNS руководитель департамента координации проекта Rail Baltica компании Lietuvos gelezinkeliai Арениюс Яцкус.

Участок железной дороги, обошедшийся в 370 млн евро от польской границы до Каунаса был открыт в конце 2015 года, однако этот железнодорожный путь не соответствует нынешним параметрам Rail Baltica – на нем поезда должны следовать только на скорости 249 км. в час, а сейчас допустимая скорость лишь 120 км. Авторы плана должны будут решить, выпрямлять ли колею, или прокладывать новую линию.

В апреле Lietuvos gelezinkeliai объявила конкурс подготовки плана линии Каунас-Вильнюс.

В данный момент ведутся работы на участке Rail Baltica Каунас-Палямонас. Линию за 54,762 млн евро до конца 2021 года реконструирует консорциум компаний Hidrostatyba, Autokausta и Leonhard Weiss RTE. Кроме железнодорожного полотна будут построены два автомобильных тоннеля, виадук, шумопонижающие ограждения.

Осенью планируется начать прокладку участка до Палямонаса до Рокай, однако подрядчик еще не избран, стоимость работ конкурса не разглашается.

С 2026 года Rail Baltica должна соединить Талллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву железнодорожной колеей с шириной европейского стандарта.