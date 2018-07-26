Компания "Литовские железные дороги" выплатит государству 34 млн евро дивидендов

"Мы улучшали показатели деятельности и вернулись в колею прибыльно работающего бизнеса. Это позволило нам предоставить государству максимальную финансовую отдачу", - отметил в пресс-релизе гендиректор ЛЖД Мантас Бартука.

В предыдущий раз ЛЖД выплачивала дивиденды за 2015 год, они составили 846 тыс. евро.

ЛЖД в прошлом году заработала 27 млн евро чистой консолидированной прибыли (в 2016 году – 52 млн евро убытков), ее выручка достигала 448,1 млн евро – на 11% больше, чем в 2016 году.

Статьи по теме: Доходы Lietuvos gelezinkeliai в этом году выросли на 8% до 222 млн евро

В начале июля М. Бартушка отметил, что дивиденды компании за 2017 год не должны быть меньше 30 млн евро - такими были убытки от перевозки пассажиров.

В начале июля Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) представили стратегию деятельности до 2030 года. К этому году компания намерена инвестировать 7 млрд евро и достичь оборота 725 млн евро - на 60% больше, чем в прошлом году. Прибыль компании, согласно прогнозам, за 12 лет должна увеличиться вдвое, а пассажирские перевозки должны возрасти вдвое до 8 млн человек.