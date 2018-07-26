"Мы улучшали показатели деятельности и вернулись в колею прибыльно работающего бизнеса. Это позволило нам предоставить государству максимальную финансовую отдачу", - отметил в пресс-релизе гендиректор ЛЖД Мантас Бартука.
В предыдущий раз ЛЖД выплачивала дивиденды за 2015 год, они составили 846 тыс. евро.
ЛЖД в прошлом году заработала 27 млн евро чистой консолидированной прибыли (в 2016 году – 52 млн евро убытков), ее выручка достигала 448,1 млн евро – на 11% больше, чем в 2016 году.
В начале июля М. Бартушка отметил, что дивиденды компании за 2017 год не должны быть меньше 30 млн евро - такими были убытки от перевозки пассажиров.
В начале июля Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) представили стратегию деятельности до 2030 года. К этому году компания намерена инвестировать 7 млрд евро и достичь оборота 725 млн евро - на 60% больше, чем в прошлом году. Прибыль компании, согласно прогнозам, за 12 лет должна увеличиться вдвое, а пассажирские перевозки должны возрасти вдвое до 8 млн человек.
Компания "Литовские железные дороги" выплатит государству 34 млн евро дивидендов
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