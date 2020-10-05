Об этом в понедельник сообщил министр транспорта Ярослав Наркевич, по словам которого, после анализа трех возможных вариантов, было установлено, что учреждние специализированного банка и создание почтовых электронных услуг не будет экономически выгодным.

"На сегодняшний день мы не видим выгодного направления в создании отдельного предприятия на базе Lietuvos pastas", - сказал Я. Наркевич в понедельник журналистам после встречи с правлением Lietuvos pastas.

По его словам, принято решение выбрать один из трех рассмотренных вариантов - расширение спектра предоставляемых Lietuvos pastas финансовых услуг, так как это потребует минимальных инвестиций.

Глава Lietuvos pastas Аста Сунгайлене сказала, что речь идет о четырех основных видах услуг: обналичивании денег и внесении на счет наличных денег, ежедневных денежных переводах и платежах, расчете картами и других банковских услугах в подразделениях сети.

"(...) Мы один из игроков с самой широкой сетью на рынке, мы можем предложить расчеты с компаниями, предоставляющими коммунальные и подобные услуги", - сказала журналистам А. Сунгайлене.

По ее словам, Lietuvos pastas уже в конце года предложит клиента возможность расчета банковскими картами во всех отделениях, а также услугу обналичивания небольших денежных сумм.

Как сказал Я. Наркевич, проведенной адвокатской конторой TGS Baltic анализ показал, что создание специализированного банка потребует более 31 млн евро инвестиций.