По ее словам, падение цен остановит более низкое предложение по причине планирующихся летом ремонтов газопроводов и ослабления поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейские терминалы.
"В мае европейский газовый рынок продолжали удивлять новые минимумы цен. К непрестанному падению цены подтолкнули потепление погоды в Европе, избыточное предложение СПГ, рекордно заполненные подземные хранилища газа в Европе. Кроме того, в последний месяц на Лондонской бирже ICE Futures интенсивнее снижались цены на альтернативные энергоисточники – нефть марки Brent и роттердамский уголь", – отметила в пресс-релизе руководитель LET по оптовой торговле СПГ Викторая Дитмонайте.
На глобальном рынке СПГ цены опускают новые мощности по ссжижению газа и более низкая потребность в СПГ в Азии по причине более прохладной летней погоды, чем в прошлом году.
Однако, похоже, что рекордно низкие цены на европейском рынке (до 11 евро за мегаватт-час на июльские поставки) уже достигли нижнего предела прибыльности, поощряющего продажу избыточных грузов СПГ SPOT на европейские терминалы, особенно из США. Когда европейские цены опускаются ниже 12 евро за мегаватт-час, транспортировка СПГ в Европу становится бесприбыльной для американских продавцов, в таком случае они ищут другие рынки реализации.
Другим фактором, который может приостановить падение цен на газ на европейском рынке, являются планирующиеся ежегодные ремонты газовой инфраструктуры в системе европейских газопроводов. Летние ремонты планируются в системе норвежских газопроводов и российского "Северного потока". Если эти ремонты совпадут с постепенно снижающимся импортом СПГ на терминалы Западной Европы, то это может стабилизировать цены.
Все же, полуполные европейские хранилища газа сохранят летние цены на конкурентном уровне, не позволяя им сильно расти, как это случилось летом прошлого года.
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