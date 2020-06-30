Мотивированную молодежь на сезонные работы приглашают и компании. Найти работников на неделю или на месяц, нелегко. Компания Krekenava предложила такую возможность молодежи.

"Наша сельскохозяйственная компания занимается растениеводством, поэтому иногда сезонные работники нужны срочно, запланировать их прием заранее не получается, – сказал директор Krekenava Вайдас Лебедис. – В этом году потребность в работниках продиктовала погода, поскольку из-за теплой и влажной погоды стала быстро расти трава. С помощью сельхозтехники с сорняками не справишься, потребовались работники. Вот мы и предложили работу кедайняйским школьникам".

Информацию о рабочих местах Krekenava передавала через администрацию школ, на сайтах учебных заведений и в группах социальной сети фейсбук. На работу принимали молодежь с 16 лет.

Ребята начинают работу около 9 ч, в 12–13 ч. у них обеденный перерыв, потом снова работают до 16.30 ч. В день они получают 30 евро "на руки".

"Работа началась с прополки укропа. Еще мы хотим предложить им работу на полях со щавелем и семенной рожью. Количество рабочих дней и нагрузка зависят от погодных условий", - сказал Лебедис.

Предложение ЗАО Krekenava понравилось молодежи. Воспитанник Кедайняйского центра профессиональной подготовки Эрикас Васильевас работает уже не первое лето и знает, на что потратит деньги на этот раз.

"Мне уже 18. Я бы хотел получить водительское удостоверение и купить автомобиль за 600-700 евро. Когда в полях работа закончится, пойду работать на консервную фабрику. В прошлом году я работал в теплицах. Там было нелегко, собирали огурцы при 40 градусах и выше. Полоть в поле легче. Все отлично, мотивация есть. Я доволен работой", - сказал юноша.

"Мне в этом году исполнилось 16 лет, и я подумал, что было бы здорово в этом году не просить денег у мамы, а заработать их, – рассказала Камиле. – Объявление я нашла на сайте школы. Работа нравится и не кажется изнуряющей и тяжелой. Я хорошо одета в кепке, поэтому солнце не мешает".

"Я хочу купить новый телефон, – рассказала девушка. – Конечно, всю сумму я вряд ли накоплю, но часть денег заработать получится. Если после этой работы будут еще предложения, то буду работать и дальше. Хочется быть самостоятельной и заработать денег".

Работает в поле и еще одна гимназистка - Вильте Гайлюнайте. Для нее это не первый подобный опыт.

"Просить денег у родителей уже не хочется, поэтому объявление меня заинтересовало, я решила воспользоваться возможностью заработать, – сказала Вильте. – Работа в полях меня не пугает. Прошлым летом в Англии я собирала клубнику. Там было тяжелее, поэтому эта работа меня радует. Заработок я планирую потратить на летние развлечения".