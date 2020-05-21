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Компания Palink, которой принадлежит сеть Iki, увольняет 46 работников.
Об этом компания сообщила в Службу занятости. По данным "Содры", всего в компании работают 6224 человека.
Прибыль Palink в 2018 году была 22,217 млн. евро – в 2,3 раза больше, чем в 2017 г. (9,866 млн. евро).
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