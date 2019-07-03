Компания KlasJet приобрела еще один "боинг"

Компания чартерных авиарейсов бизнес-класса KlasJet литовской авиационной группы Avia Solutions Group купила шестой самолет, сообщила Avia Solutions Group.
Boeing 737-500 / KlasJet nuotr.
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Директор по корпоративным делам Avia Solutions Group Гедрюс Карсокас подтвердил BNS, что самолет Boeing 737-500 был приобретен, а не арендован. Ни сумма сделки, ни продавец самолета не раскрываются.

По словам Г. Карсокаса, самолет подержанный и в этом году был полностью реконструирован.

Помимо нового Boeing 737-500, у предприятия есть еще три таких же самолетов и два самолета Bombardier.

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Компания KlasJet в ближайшее время намерена представить еще один Boeing 737-500 с универсальным салоном бизнес-класса.

KlasJet начала деятельность летом 2014 года.

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