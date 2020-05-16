Компания Kidy Tour продала половину билетов и узнала, что не сможет летать

Самолеты Avion Express от Kidy Tour должны были начать перелеты 16-20 мая, но ЛАБТ из-за сложной ситуации с COVID-19 не выдала разрешение на полеты в Дублин, Осло и Станстед.
Kidy Tour сообщает, что на запланированные рейсы была продана половина билетов.
Воздушное пространство Литвы и паромное сообщение со страной закрыто с 4 апреля.
По мере смягчения условий карантина компании Lufthansa с 13 мая разрешено осуществлять перевозки по маршруту Вильнюс-Франкфурт и обратно.
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