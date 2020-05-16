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Литовский туроператор Kidy Tour не получил разрешение на осуществление перелетов по маршрутам Вильнюс - Осло, Дублин и Лондон и назад. Разрешение не выдала Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ).
Компания Kidy Tour продала половину билетов и узнала, что не сможет летать
© DELFI / Karolina Pansevič

Самолеты Avion Express от Kidy Tour должны были начать перелеты 16-20 мая, но ЛАБТ из-за сложной ситуации с COVID-19 не выдала разрешение на полеты в Дублин, Осло и Станстед.

Kidy Tour сообщает, что на запланированные рейсы была продана половина билетов.

Воздушное пространство Литвы и паромное сообщение со страной закрыто с 4 апреля.

По мере смягчения условий карантина компании Lufthansa с 13 мая разрешено осуществлять перевозки по маршруту Вильнюс-Франкфурт и обратно.

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