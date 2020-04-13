"Мы хотели возобновить работу после праздников, понемногу наладить сообщение между крупными городами. Сначала планируем выпустить 10 автобусов. Хочется постепенно вернуть пассажиров. Мы должны на 200% сделать так, чтобы клиенты не ощущали дискомфорта, не колебались. Это новая для всех ситуация. В этом году мы многому научились", - сказал представитель компании Kautrа Миндаугас Сакалаускас.

Планируется, что автобусы начнут курсировать с 14 апреля между крупными городами - Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляй, Паневежисом и Алитусом.

"Автобусы ежедневно дезинфицируют. Перед рейсом и после него. Это делает специальный персонал, после рейса водитель дезинфицируют автобусы изнутри - подлокотники и др. Мы просим пассажиров перед тем как войти в автобус, продезинфицировать руки, антисептик находится у входа. О том, что все должны быть в масках, даже не напоминаем, это обязательно", - сказал Сакалаускас.