"Мы хотели возобновить работу после праздников, понемногу наладить сообщение между крупными городами. Сначала планируем выпустить 10 автобусов. Хочется постепенно вернуть пассажиров. Мы должны на 200% сделать так, чтобы клиенты не ощущали дискомфорта, не колебались. Это новая для всех ситуация. В этом году мы многому научились", - сказал представитель компании Kautrа Миндаугас Сакалаускас.
Планируется, что автобусы начнут курсировать с 14 апреля между крупными городами - Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляй, Паневежисом и Алитусом.
"Автобусы ежедневно дезинфицируют. Перед рейсом и после него. Это делает специальный персонал, после рейса водитель дезинфицируют автобусы изнутри - подлокотники и др. Мы просим пассажиров перед тем как войти в автобус, продезинфицировать руки, антисептик находится у входа. О том, что все должны быть в масках, даже не напоминаем, это обязательно", - сказал Сакалаускас.
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