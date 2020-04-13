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С 14 апреля компания Kautra возобновляет автобусное сообщение между некоторыми городами Литвы. Сначала автобусы начнут курсировать между крупными городами. По словам представителей компании, особое внимание будет уделяться безопасности.
Kautra
Kautra
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"Мы хотели возобновить работу после праздников, понемногу наладить сообщение между крупными городами. Сначала планируем выпустить 10 автобусов. Хочется постепенно вернуть пассажиров. Мы должны на 200% сделать так, чтобы клиенты не ощущали дискомфорта, не колебались. Это новая для всех ситуация. В этом году мы многому научились", - сказал представитель компании Kautrа Миндаугас Сакалаускас.

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Планируется, что автобусы начнут курсировать с 14 апреля между крупными городами - Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляй, Паневежисом и Алитусом.

"Автобусы ежедневно дезинфицируют. Перед рейсом и после него. Это делает специальный персонал, после рейса водитель дезинфицируют автобусы изнутри - подлокотники и др. Мы просим пассажиров перед тем как войти в автобус, продезинфицировать руки, антисептик находится у входа. О том, что все должны быть в масках, даже не напоминаем, это обязательно", - сказал Сакалаускас.

ru.DELFI.lt
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