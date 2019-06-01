Компания Kauno tiltai в прошлом году впервые за 10 лет понесла убытки

Выручка Kauno tiltai в прошлом году была 103,571 млн евро - на 0,3% меньше, чем в 2017 году (103,866 млн евро), компания понесла 1,256 млн евро чистых убытков (4,512 млн евро чистой прибыли), говорится в отчете, поданном в Реестровый центр.

Компания в прошлом году работала убыточно впервые за период с 2004 года, когда начала предоставлять отчеты Реестровому центру.

Как утверждает сама компания, в Литве в прошлом году впервые сократились объемы дорожно-строительных работы, в портфеле работ компании было больше энергетических проектов.

"Из-за специфики изменившегося портфеля проектов компания почти вдвое увеличила использование субподряда в своей деятельности (...) Несмотря на эти изменения, компания получает большую часть выручки за выполнение работ собственными мощностями", - говорится в годовом сообщении.

Почти 97% акций Kauno tiltai принадлежит польской компании Trakcja PRKiI, крупнейшим акционером которой является одна из крупнейших в Испании групп предприятий по строительству инфраструктуры Comsa.