"Город не планирует использовать эту карету. Если какой-то бизнес захочет купить и открыть развлечение для горожан, сможет это сделать", - сказал директор администрации Каунасской мэрии Гинтарас Петраускас.

По данным Kauno dienа, пассажиры ездили на конке около месяца, она работала до конца ноября 2014 года. В следующем сезоне конка на аллее Лайсвес уже не использовалась.

Kauno autobusai продаст конку с аукциона 18 октября. Стартовая цена - 2500 евро.