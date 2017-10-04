"Город не планирует использовать эту карету. Если какой-то бизнес захочет купить и открыть развлечение для горожан, сможет это сделать", - сказал директор администрации Каунасской мэрии Гинтарас Петраускас.
По данным Kauno dienа, пассажиры ездили на конке около месяца, она работала до конца ноября 2014 года. В следующем сезоне конка на аллее Лайсвес уже не использовалась.
Kauno autobusai продаст конку с аукциона 18 октября. Стартовая цена - 2500 евро.
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