На участке в 20 га, который компания приобрела рядом с Мариямпольской СОЗ, работы уже начаты. Общая сумма инвестиций составит 40 млн. евро.

"Будет построена самая быстрая в мире линия по производству упаковочных элементов, годовая производительность которой при работе в 4 смены может превышать 1 млн. куб. м обрабатываемого сырья", – сказал гендиректор Juodeliai Андрюс Зимницкас.

Доходы от продаж компании Juodeliai в 2018 году составили 46 млн. евро – на 26% больше, чем в 2017 году.