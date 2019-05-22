Компания Hanner приобрела участок в районе вокзала и построит многоквартирные дома

"Сейчас в районе вокзала быстро развивается новый бизнес, рестораны, бары, проходит множество мероприятий, здесь развито сообщение с другими городами. Мы видим потенциал этого района, поэтому убеждены, что проект поможет его преобразованию", – сказал председатель правления Hanner Арвидас Авулис.
По его словам, проект планируют осуществить в один этап. Разрешение на работы выдано, работы планируют начать в июне и завершить в 2021 году.
С октября 2018 года государственный участок земли в 0,64 га был сдан в аренду компании Dolversa, которой косвенно управляют Адольфас Гинайтис и Викторас Зубрецовас. Постройки на этой территории с мая принадлежат компании Prosoda, которая принадлежит группе Hanner.
Компания Hanner планирует осуществить этот проект с компанией Releven project management, которая принадлежит Гинайтису и Зубрецовасу через компанию Monera. Monera является и совладельцем компании Prosodа.
Hanner ранее сообщала, что на ул. Соду запланированы 7 многоквартирных домов, в которых будет 145 квартир и коммерческие помещения. О планируемых инвестициях компания пока не сообщает.
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