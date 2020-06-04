Компания Grigeo Klaipeda пока не возобновила работу

Главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис в середине мая сказал, что фабрика должна возобновить работу примерно 4 июня, однако представители предприятия подтвердили BNS, что завод все еще не работает.

По словам главы Klaipedos vanduo Бенитаса Йоникаса, Grigeo Klaipeda утверждает, что продвинулась вперед в реализации предусмотренных в условиях подключения обязательств.

Он сказал, что вполне вероятно, что компания начнет принимать сточные воды "на следующей или еще на следующей неделе".

Очистительное оборудование Klaipedos vanduo с января работало на очистке загрязнений и Grigeo Klaipeda почти с максимальной мощностью, а загрязнения превышали нормы, предусмотренные в условиях подключения. После того, как в середине мая предприятие Klaipedos vanduo отказалось очищать сточные воды картонной фабрики, она была вынуждена остановить работу.

Своим очистительным оборудованием Grigeo Klaipeda пользоваться не может, потому что оно арестовано. Компания просила окружных прокуроров Клайпеды изменить это решение, однако просьба была отклонена. В досудебном расследовании компании и шести ее бывшим и нынешним руководителям и сотрудникам предъявлены подозрения.