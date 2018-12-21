Компания Google в Литве увеличила капитал почти на 2,4 млн евро

Учрежденная в октябре этого года американским интернет-гигантом Google компания Google Payment Lithuania увеличила капитал с 2,5 тыс. до 2,368 млн евро.
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По данным Реестрового центра, решение принято 11 декабря, новая редакция устава с увеличенным уставным капиталом зарегистрирована 19 декабря.

Единственным акционером Google Payment Lithuania является зарегистрированная в США компания Google International LLC. Указано, что Google Payment Lithuania намерена предоставлять платежные и другие финансовые услуги, однако Банк Литвы пока не предоставил предприятию лицензию.

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