Компания сообщила, что у неё подписано почти 200 договоров купли-продажи электроэнергии, а до конца этого года портфель договоров должен пополниться до 15 тысяч.

"Выходя на рынок электроснабжения населения с 1,6 млн потенциальных клиентов мы видим не только огромный потенциал для укрепления позиций в Литве, но и предоставляем жителям больше возможностей выбора", - сказал для пресс-релиза директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

По его словам, бум частных потребителей ожидается во второй полугодии, когда электрораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) создаст одинаковые конкуренционные условия для альтернативных поставщиков.

Оборот Elektrum Lietuva в прошлом году составил 63 млн евро – на 8,7% меньше, чем в 2018 году (69 млн евро). В 2018 году у компании было 7430 корпоративных клиентов.

Компания Enefit эстонского энергохолдинга Eesti energia в начале апреля уже начала осуществлять энергоснабжение части населения Литвы. Предприятие Enefit Lietuva тогда сказало BNS, что заключило 200 договоров с домашними хозяйствами, а до конца года планирует осуществлять энергоснабжение 10 тыс. домохозяйств.

В январе парламент Литвы принял поправки к Закону об электроэнергетике - они предусматривают к 2023 году постепенно полностью либерализовать рынок электроснабжения и отказаться от регулирования розничных цен.