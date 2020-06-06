Представитель Ecolines в Литве Ремигиюс Дваряцкас сказал, что Варшава и Берлин всегда были самыми популярными направлениями, поэтому неудивительно, что люди уже активно покупают билеты.
В Польшу по учебе и работе можно ездить с 11 мая, однако для всех путешественников граница откроется только 12 июня.
В Германию поездки разрешат с 15 июня. Однако, по словам Дваряцкас, ситуация может измениться, если правительства примут иные решения в связи с пандемией COVID-19. Тогда изменятся и планы Ecolines, а также графики.
Глава компании заверил, что будут обеспечены все требования безопасности. Пассажиры должны будут сидеть в масках, а после каждого рейса автобусы будут дезинфицировать.
Цены на билеты не изменились. Как и перед карантином билет на автобус Вильнюс-Варшава стоит 16 евро, а Вильнюс-Берлин через Варшаву - 50 евро.
Билеты будут продавать со следующей недели по интернету на сайте компании и в кассах Ecolines в Вильнюсе (ул. Гележинкелё, 15).
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