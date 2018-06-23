"Паромы Vilnius Seaways и Kaunas Seaways были сданы в аренду компании UkrFerry и работали в Черном море соответственно с 2013 и 2016 годов. В силу из возраста мы не видим возможности эксплуатировать их в сети DFDS. Между тем на рынке Черного моря их эксплуатация вполне эффективна", - сказал для пресс-релиза глава DFDS Seaways Йонас Назаровас.
Цена паромов не сообщается. После продажи двух паромов у DFDS Seaways останется еще 10 судов.
На DFDS Seaways работает 730 человек, 606 из которых - на судах, которые ходят под литовским флагом. Литовские суда DFDS обслуживают маршруты в Балтийском, Северном и Средиземном морях.
Датской компании DFDS в конце прошлого года принадлежало 97,9% акций DFDS Seaways.
Компания DFDS Seaways продала два парома украинцам (6)
Клайпедская компания датского капитала DFDS Seaways...
Литовские "аграрии" проведут новое расследование о связях бизнеса и политики (3)
Парламентская фракция Литовского союза крестьян и...
Налоговая инспекция: если вы платите 12 евро за жаркое, вам должны принести два килограмма мяса (27)
Желание бизнесменов из Паланги заработать за лето на...
Pieno zvaigzdes ведёт переговоры о производстве в России (63)
Убыточно работающая литовская молокоперерабатывающая...
Invalda INVL и ЕБРР приобретут акции молдавского банка на 23 млн евро
Международный консорциум, в котором участвует одна из...
TOP новостей
Глава МИД Литвы – народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта (46)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Членство П.Гражулиса в партии приостановлено на год (19)
Во время субботнего заседания в Паланге руководство...
В Гродно БМП раздавила легковой автомобиль: жизнь водителя вне опасности (33)
Как сообщает Министерство обороны Беларуси , около 16.30...
Налоговая инспекция: если вы платите 12 евро за жаркое, вам должны принести два килограмма мяса (27)
Желание бизнесменов из Паланги заработать за лето на...