"Паромы Vilnius Seaways и Kaunas Seaways были сданы в аренду компании UkrFerry и работали в Черном море соответственно с 2013 и 2016 годов. В силу из возраста мы не видим возможности эксплуатировать их в сети DFDS. Между тем на рынке Черного моря их эксплуатация вполне эффективна", - сказал для пресс-релиза глава DFDS Seaways Йонас Назаровас.

Цена паромов не сообщается. После продажи двух паромов у DFDS Seaways останется еще 10 судов.

На DFDS Seaways работает 730 человек, 606 из которых - на судах, которые ходят под литовским флагом. Литовские суда DFDS обслуживают маршруты в Балтийском, Северном и Средиземном морях.

Датской компании DFDS в конце прошлого года принадлежало 97,9% акций DFDS Seaways.