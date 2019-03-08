Компания Delfi, находящаяся в управлении эстонской группы СМИ Ekspress Grupp, приобрела организатора конференций на темы инноваций и технологий Login conferences.
Vytautas Benokraitis
© DELFI / Andrius Ufartas

Организацией приобретены все акции Login conferences: 80% – у компании Small Talk Ideas, 20% у учредителя и совладельца Арнольда Рогозного.

Глава Delfi Витаутас Бянокрайтис утверждает, что бизнес конференций и других мероприятий стал стратегическим направлением компании.

"В прошлом году мы организовали различные мероприятия и поняли, что для нас близка эта сфера, мы решили, что это стратегическое направление Delfi в Литве, как, кстати, и в Эстонии. (...) Мы видели, что Login - ближайший для нашего бизнес-портфель, и мы считаем, что может получиться хорошая синергия, как по содержанию, так и по маркетингу и в итоге в сфере продаж", – сказал В. Бянокрайтис.

По словам главы Delfi, сделка состоялась в четверг, однако не раскрыл ее суммы.

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