Организацией приобретены все акции Login conferences: 80% – у компании Small Talk Ideas, 20% у учредителя и совладельца Арнольда Рогозного.
Глава Delfi Витаутас Бянокрайтис утверждает, что бизнес конференций и других мероприятий стал стратегическим направлением компании.
"В прошлом году мы организовали различные мероприятия и поняли, что для нас близка эта сфера, мы решили, что это стратегическое направление Delfi в Литве, как, кстати, и в Эстонии. (...) Мы видели, что Login - ближайший для нашего бизнес-портфель, и мы считаем, что может получиться хорошая синергия, как по содержанию, так и по маркетингу и в итоге в сфере продаж", – сказал В. Бянокрайтис.
По словам главы Delfi, сделка состоялась в четверг, однако не раскрыл ее суммы.
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