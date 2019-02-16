Компания City Bee по случаю праздника украсила 20 автомобилей

На улицы Литвы выехали 20 автомобилей каршеринговой компании CityBee, на них - подписи подписантов акта 16 февраля 1918 года и литовский триколор.
По словам главы CityBee Лукаса Илы, в современном мире необходимо интегрировать важные для истории и народа даты в повседневность. Это не только позволяет создать праздничную атмосферу, но и воспитывает.
"Нашими автомобилями пользуется много молодых людей, которые живут в интенсивном ритме и могут забыть о событиях прошлого или известных людях. Вероятно, часть жителей вообще не помнит подписантов акта. Мы верим, что таким образом с помощью наших автомобилей мы можем распространить эту информацию в обществе и в среде приезжающих в Литву иностранцев", – сказал Ила
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