По данным Реестрового центра, компания Checkspot Lithuania, основана 3 сентября, ее руководитель – гражданин Эстонии Кен Мартен Малло.
Компания Checkspot была создана в 2017 году, она действует в Таллине.
С помощью ее приложений люди могут искать скидки на еду и напитки в ресторанах, а также для развлечений и на услуги СПА-центров.
Checkspot указывает, что у нее более 2 тыс. клиентов.
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