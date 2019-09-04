Компания эстонского капитала Checkspot учредила в Литве дочернее предприятие. Она занимается созданием приложений для поиска скидок на развлечения и ресторанные услуги.
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По данным Реестрового центра, компания Checkspot Lithuania, основана 3 сентября, ее руководитель – гражданин Эстонии Кен Мартен Малло.

Компания Checkspot была создана в 2017 году, она действует в Таллине.

С помощью ее приложений люди могут искать скидки на еду и напитки в ресторанах, а также для развлечений и на услуги СПА-центров.

Checkspot указывает, что у нее более 2 тыс. клиентов.

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