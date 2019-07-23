Как сообщает компания, после проведения проекта в жизнь она будет принимать у литовских фермеров зерно, привезенное прямо с полей, и будет готовить его к экспорту. Таким образом годовой оборот зерна на терминалах предприятия возрастет с 1,5 млн до 1,7 млн тонн.
"Новое дополнительное оборудование для обработки зерна позволяет везти предназначенное на экспорт зерно прямо с полей, избегая промежуточные элеваторы", – сказал BNS председатель правления Bega Алоизас Кузмарскис.
По словам А. Кузмарскиса, инвестиции в развитие составляют примерно 12 млн евро, включая и новый кран, который поступит на Bega в конце этого года.
"Это будет самый мощный и самый большой по своим параметрам кран в Клайпедском порту и одновременно совершенно "зеленый", работающий без каких-либо выхлопов в окружающую среду", – сказал А. Кузмарскис.
Сейчас Bega может одновременно загружать зерно на два судна максимально возможного тоннажа, а со следующего года сможет загружать зерно на три судна. Помимо зерна, Bega осуществляет погрузки и жидких удобрений, минеральных веществ, цемента.
В 2018 году компания обслужила 4,12 млн тонн грузов, а в этом году рассчитывает отгрузить более 4,5 млн тонн.
Компания Bega планирует инвестиции 12 млн евро в зернохранилища
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