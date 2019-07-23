Одна из крупнейших морских погрузочных компаний Клайпеды Bega планирует инвестиции в размере 12 млн евро в строительство зерносушилки и зернохранилища. По словам руководства компании, еще в этом году будет доставлен новый экологичный кран, который будет самым мощным и самым большим в Клайпедском порту.
Lietuva gali labai operatyviai reaguoti į pokyčius grūdų eksporto rinkoje
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Как сообщает компания, после проведения проекта в жизнь она будет принимать у литовских фермеров зерно, привезенное прямо с полей, и будет готовить его к экспорту. Таким образом годовой оборот зерна на терминалах предприятия возрастет с 1,5 млн до 1,7 млн тонн.

"Новое дополнительное оборудование для обработки зерна позволяет везти предназначенное на экспорт зерно прямо с полей, избегая промежуточные элеваторы", – сказал BNS председатель правления Bega Алоизас Кузмарскис.

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По словам А. Кузмарскиса, инвестиции в развитие составляют примерно 12 млн евро, включая и новый кран, который поступит на Bega в конце этого года.

"Это будет самый мощный и самый большой по своим параметрам кран в Клайпедском порту и одновременно совершенно "зеленый", работающий без каких-либо выхлопов в окружающую среду", – сказал А. Кузмарскис.

Сейчас Bega может одновременно загружать зерно на два судна максимально возможного тоннажа, а со следующего года сможет загружать зерно на три судна. Помимо зерна, Bega осуществляет погрузки и жидких удобрений, минеральных веществ, цемента.

В 2018 году компания обслужила 4,12 млн тонн грузов, а в этом году рассчитывает отгрузить более 4,5 млн тонн.

Бизнес

Компания Bega планирует инвестиции 12 млн евро в зернохранилища

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