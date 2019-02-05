Компания Barbora доставляет продукты жителям Йонавы и Швейцарии

Крупнейший в странах Балтии электронный магазин, торгующий продуктами питания и товарами повседневного использования Barbora, распространяет географию своей деятельности. С 1 февраля компания доставляет товары покупателям из Йонавы и находящихся рядом с ней населенных пунктов.
„Barbora“
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Автомобили Barborа отныне ежедневно ездят к покупателям не только в Йонаве, но и в Швейцарии, Базилионай, Лаукагалисе, Барболаукисе и других деревнях рядом с Йонавой. Согласно подсчетам, на этой территории проживает около 30 000 человек.

Заказанные товары компания Barborа везет в Йонаву из Каунаса.

"Услуги, предоставляемые компанией Barborа, хорошо известны и в районах, где до сих пор не было возможности доставки товаров на дом. Поэтому мы постепенно расширяем географию обслуживаемых территорий и из крупных городов возим товары в близлежащие районы. Из Вильнюса возим товары в Тракай, Кивишкес, Неменчине, из Клайпеды – в Кретингу, Гаргждай и Лингяй, а из Каунаса - в Запишкис, Кулаутува, Кармелаву, Гарляву, а с февраля - в Йонаву", - сказал коммерческий директор Barborа Андрюс Юргелявичюс.

Согласно подсчетам, в Литве услугами Barborа могут пользоваться больше 1 млн. жителей. Литовская компания успешно занимается доставкой продуктов в Риге и Таллине.

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