Несмотря на то, что во время первого полета самолет был полон пассажиров, позже энтузиазм жителей померк. Организаторы считают, что виной тому - переменчивая погода.
Два года назад стали говорить о пользе такого маршрута. В Клайпеде даже проводили опросы жителей и бизнеса.
Этот вопрос был актуален для Клайпеды и всего региона. И вот спустя 15 лет этот маршрут вернули. Самолеты вылетали из Вильнюса в пятницу, а возвращались в воскресенье. Билет в одну сторону стоил 45 евро. Полет длился 50-55 минут.
Однако после двух рейсов организаторы заметили, что энтузиазм жителей померк, бронировали меньше мест. Подсчитав все риски, организаторы решили отказаться от этого маршрута.
Пресс-секретарь Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте сказала, что на этом вряд ли сказалась ситуация с коронавирусом.
"Мы считаем, что виной тому переменчивое литовское лето. Литовцы смотрят погоду и думают, ехать или нет. А за несколько недель невозможно знать, какая ждет погода. У нас люди привыкли принимать решение в последнюю минуту. Это было видно по продажам билетов", – сказала Вайтекунайте.
По ее словам, первый рейс был набит под завязку, а вот для того, чтобы состоялся второй, пришлось приложить немало усилий.
Представитель Avia Solutions Group сказала, что этот рейс был невыгодным в финансовом плане.
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