Учения Hybrid Wind IoT 2018 являются продолжением учений Gelezines akies zvilgsnis 9/11, состоявшихся в сентябре прошлого года.

В учениях примут участие представители 16 различных ведомств и около 1 тыс. специалистов.

Кроме Lietuvos gelezinkeliai, в них примут участие Клайпедский порт, авиадиспетчерская компания Oro navigacija, компания аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, Литовский центр радио и телевидения Lietuvos radijo ir televizijos centras, Администрация гражданской авиации, терминал Centrinis Klaipedos terminalas, а также подразделения Aras и литовской армии.