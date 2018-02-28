Учения Hybrid Wind IoT 2018 являются продолжением учений Gelezines akies zvilgsnis 9/11, состоявшихся в сентябре прошлого года.
В учениях примут участие представители 16 различных ведомств и около 1 тыс. специалистов.
Кроме Lietuvos gelezinkeliai, в них примут участие Клайпедский порт, авиадиспетчерская компания Oro navigacija, компания аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, Литовский центр радио и телевидения Lietuvos radijo ir televizijos centras, Администрация гражданской авиации, терминал Centrinis Klaipedos terminalas, а также подразделения Aras и литовской армии.
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