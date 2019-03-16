Американская компания Net Power и компания энергетических инноваций 8 Rivers Capital в течение шести месяцев оценит потенциал новой газовой электростанции в Литве.
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Министерство энергетики на этой неделе подписало соглашение с этими компаниями, сообщило ведомство.

8 Rivers Capital предложила реализовать проект без финансовой поддержки государства. Его могли бы финансировать американские компании и фонды.

По сообщению министерства, на станции будут использоваться технологии нулевого выброса, а исследование подробно оценит все технические и экономические аспекты реализации проекта станции мощностью 300 мегаватт.

В прошлом году ученые Каунасского технологического университета впервые провели оценку адекватности литовской энергетической системы к 2030 году. Оно показало, что Литве требуется надежное местное производство электроэнергии.

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