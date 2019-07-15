Директор Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал DELFI, что в Литве пока видны лишь первые "ласточки" таких проектов. Чаще всего эти проекты ориентированы на студентов, но есть варианты и для молодых семей. Компании уточнили, что в аренду сдают в основном жилье площадью до 40 кв. м, поэтому семьям с детьми такие проекты вряд ли подходят.

Статулявичюс напомнил, что первым таким известным проектом было студенческое общежитие компании Eikа в Каунасе. Сейчас подобный вариант хотят предложить в Вильнюсе. Такие проекты ориентированы в основном на студентов.

"В Вильнюсе известен проект на территории парка Озов компании Eriadas. Там планируют аренду комнат рядом с бизнес-городком Technopolis. Там не идет речь только о студентах, там смогут арендовать все желающие. (...) Еще один большой проект, но о нем пока громко не заявляют - старая гостиница на Неменчинском шоссе, у Саулетякиса, это здание больше ориентировано на студентов, но могут на длительное время арендовать все желающие", – сказал Статулявичюс.

Эксперты, с которыми говорил журналист DELFI, сказали, что в будущем число таких проектов увеличится, но все же они будут ориентированы на студентов и молодых специалистов.

Статулявичюс сказал, что это надежный и дающий прибыль бизнес, но раньше предприниматели в эту сферу не шли из-за большого "теневого" рынка, жилье часто сдавали без договора, арендодатели не платили налоги.

"После того как появился сегмент "зрелых" арендодателей, бизнес-центры, которые сдают жилье иностранцам, работникам посольств, в эту сферу шагнул и бизнес. Эти проекты немного дороже, чем варианты аренды у физического лица без договора, но арендаторов они привлекают общинностью, возможностью получить общие пространства, мероприятия. Это особенно привлекательно для молодежи (...)", – сказал он, заметив, что такие проекты сосредоточены недалеко от центра, в спальных районах они вряд ли будут популярны. Кроме того, по мнению специалиста, важно подсчитать, каким может быть спрос на такое жилье.

"В Каунасе мы когда-то говорили с представителями компании, сколько людей могли бы арендовать, каких размеров такой рынок. Говорили о 1000 комнат, человек. Больше предлагать - рисковое дело. Если одни предложат 200, другие 200, а кто-то 1000 - это уже риск", – заметил он.

Основатель компании Citus Миндаугас Ванагас сказал DELFI, что такие проекты привлекательны для приезжающих из-за границы студентов, но такие студенты - слишком небольшая аудитория. Это может быть огромным потенциалом для работников, приезжающих на временную работу из других городов или стран. Однако в таком случае нужны варианты как для одного человека, так и для семей.

"Что касается конкретных цен, то в зависимости от места, сервиса, размера, цена может колебаться в пределах 200-1000 евро", – сказал Ванагас.

По его словам, такие проекты - привлекательная для инвестиций ниша, поскольку если наладить администрирование и уход, то она гарантирует постоянный доход. Иной вариант - подготовить проект и продать его инвестиционным фондам.

Ванагас прибавил, что в Литве рынок аренды активный, а потоки зарубежных инвестиций и работников из других стран еще только формируются, поэтому в будущем таких проектов станет больше.

Глава Real Data, аналитик Арнольдас Антанавичюс не относится к этому сегменту с большим оптимизмом. По его словам, основная деятельность и цель строительных компаний – строить и продавать, а не сдавать в аренду. Это может быть их дополнительной деятельностью, которая не несет основную часть доходов.

"Эта идея появилась, когда рынок уперся в дно, хуже продавалось жилье, выросла конкуренция, тогда компании искали новые направления реализации части своего потенциала. Но сейчас наблюдается рост, продаж стало больше.

За границей в некоторых странах аренда привлекательна. Все зависит от рынка. Если большая миграция, естественно рынок больше. Где временные работники – там нет необходимости в покупке собственного жилья. В Литве экономика более оседлая", – заметил он и сказал, что в краткосрочной перспективе такие проекты вряд ли станут популярными.

"Если бы хотели это делать, то делали бы, а если делают, то в силу обстоятельств, а не потому, что на этом можно заработать больше, чем на продаже. Но в ближайшее время, пока рынок активный, точно будут стараться больше продавать", – считает специалист.