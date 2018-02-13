Компании, поставляющие еду в больницы, одобряют проверки

"Kretingos maistas - компания, которая является представителем поставщиков специализированных услуг в сфере питания, очень рада, что на высшем уровне обратили внимание на проблему питания больных. Компания приветствует акцию, организованную министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, во время которой проверяли рацион питания больных. Мы готовы к активному сотрудничеству и участию во всех инициативах, которые побуждают общество публично обсуждать эту актуальную тему, чтобы найти рациональные решения проблемы", - сказано в письме адресованном Минздраву.

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Такую же позицию высказала и другая компания, вокруг которой разразился скандал - это Pontem.

DELFI напоминает, что в последнее время в публичном пространстве появилось много сообщений о плохой и некачественной еде, которую в некоторых больницах получают пациенты, поэтому глава Минздрава организовал акцию. В акции участвуют представители Минздрава и эксперты ГПВС. Они ездят в больницы и проверяют еду, которую дают пациентам, а также пытаются выяснить причины жалоб пациентов.