Компании Литвы в этом году получили 1 млрд евро прибыли

Выручка компаний в этом году, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выросла на 9,7% до 21,9 млрд евро, сообщил Департамент статистики. Но этот показатель на 9,5% меньше, чем в четвертом квартале 2018 года.

Больше всего доходов – 5,1 млрд. евро – получили компании оптовой торговли. Доходы компаний розничной торговли и компаний сухопутного транспорта составили соответственно 2,6 млрд и 1,6 млрд евро.

Самую крупную прибыль заработали компании торговли, а также поставок электроэнергии, газа и тепла, услуг кондиционирования воздуха – соответственно 112,3 млн и 110,5 млн евро. В обрабатывающей промышленности наиболее прибыльными были компании по производству химпродуктов – 93,4 млн евро.

Доля прибыльно работающих компаний в первом квартале составила 56,6% и были больше, чем в первом квартале 2018 года (55,4%) и все же меньше, чем в четвертом квартале (57,2%).