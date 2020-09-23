Об этом компании сообщили Службе занятости, которая через несколько месяцев возобновила публикации о групповых увольнениях.

Forum Cinemas, которую покупает компания UP Invest эстонского предпринимателя Маргуса Линнамаэ, в начале сентября сообщила службе, что увольняет 32 работников.

Forum Cinemas OU является крупнейшим оператором кинотеатров в Балтийских странах, которому принадлежат комплексы кинотеатров Coca-Cola Plaza в Таллине, Ekraan – в Тарту и Centrum в Вильянди. У компании есть один кинотеатр в Латвии и пять – в Литве.

Данные Фонда социального страхования Литвы свидетельствуют о том, что в литовском филиале Forum Cinemas сейчас работают 136 работников.

Между тем, Lux Express Lithuania сообщила службе об увольнении 23 работников. По данным Фонда соцстраха, сейчас в ней остались работать девять человек.

Ранее в сентябре компания сообщила о сокращении международных рейсов по причине падения спроса и роста угрозы того, что Латвия будет применять карантин для прибывающих из Литвы и других стран.

Такое требование Латвия ввела на минувшей неделе. По прибытии из Латвии в Литву самоизоляция не обязательна.