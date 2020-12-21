Компании, доставляющие продукты, фиксируют рост заказов и принимают новых работников

"Что касается роста числа заказчиков, то поток увеличился на 30%. Мы видим, что на нашей платформе время доставки расхватывают в считанные минуты", – сказал глава Greituolis, владеющей платформой LastMile, Тадас Норушайтис.
По его словам, компании увеличивают количество работников. Он заметил, что растет и число магазинов, которые нуждаются в доставках товаров.
"Каждую неделю мы запускаем по несколько новых магазинов и фиксируем рост интереса", – сказал Норушайтис.
По его словам, сейчас компания занимается доставками в 5 крупных городах Литвы.
Представитель сети Rimi Lietuva Рената Кяршене сказала, что в электронном магазине Rimi поток покупателей увеличился в 2–4 раза.
По ее словам, уже осенью компания готовилась к этому росту, поэтому наняла больше работников.
"На сайте Rimi.lt поток покупателей увеличился в 2–4 раза. Количество заказов увеличилось в два раза, по сравнению с данными за ноябрь и начало декабря", – сказала Кяршене.
"Количество работников мы увеличили еще осенью – как курьеров, так и наборщиков товаров, расширили автопарк, сотрудничаем с компанией, сдающей автомобили в аренду", – прибавила представитель Rimi.
Между тем эл. магазин Barbora ранее сообщал, что во всех странах Балтии осуществляет 11 000 заказов в день.
С сентября она трудоустроила 700 новых работников в разных позициях.
Правительство Литвы продлило карантин до 31 января, кроме того, ужесточены требования карантина: ограничено передвижение между муниципалитетами, закрыты магазины товаров не первой необходимости.
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