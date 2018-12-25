Также сообщается, что 20 сентября 2018 г. Сейм Литвы подтвердил Стратегию демографической, миграционной и интеграционной политики на 2018-2030 гг. В стратегии предусматривается поощрять пропорциональное интересам государства прибытие иностранных граждан в осуществление политики привлечения, приёма, интеграции и поддержки связи.

Предусмотрено, что при поощрении иммиграции больше внимания дложно быть уделено сбалансированной, соответствующей экономическим потребностям страны иммиграции граждан стран Евросоюза и третьих стран, должна активно выполняться политика интеграции в литовское сообщество долгосрочных иностранных иммигрантов, поощряться открытость и толерантность в обществе по отношению к прибывающим, чтобы таким образом обеспечить их успешное всесторонне включение в жизнь литовского сообщества и вклад в решение демографических проблем страны.

Между тем, Департамент миграции всё чаще не выдаёт временные виды на жительство в Литве иностранцам, собирающимся работать в стране. В таком случае, литовское предприятие, собирающееся трудоустроить иностранца, сталкивается с очевидной нехваткой рабочей силы: подходящего сотрудника в Литве найти не может, а избранному иностранцу временный вид на жительство не выдаётся, значит, начать работать такой иностранец не может.

В судах быстро увеличивается количество жалоб как иностранцев, так и литовских предприятий, трудоустраивающих граждан третьих стран. Выясняются новые тенденции, в каких случаях временные виды на жительство в Литве иностранцам не выдаются:

* Предприятия со временным трудоустройством вообще не могут устроить на работу граждан тертьих стран. Хотя прямой запрет составлять временный трудовой договор с иностранцем в правовых актах не предусмотрен, такой запрет вытекает из пояснения правовых норм (в части 7 статьи 44 закона "О правовом положении иностранцев" предусмотрено, что иностранец может работать только у того работодателя, который обязался трудоустроить его в Литовской Республике). Предприятия временного трудоустройства - настоящее спасение для работодателя, у которого не хватает рабочих рук!

К сожалению, Служба занятости временный трудовой договор с иностранцем не регистрирует, а разрешений на работу иностранцам, которые собираются работать по временному трудовому договору, не выдаёт;

* Подряд и субподряд иностранцев часто путают со временным их трудоустройством, в то время как временные виды на жительство иностранцам не выдаются, и выданные ранее ликвидируются. Например, литовское предприятие Х устраивает на работу в Литве сварщика из Беларуси. Литовское предприятие Y заключает договор подряда с литовским предприятием Х на выполнение сварочных работ на строящемся объекте. Трудоустроенные на предприятии Х иностранцы отправляются выполнять сварочные работы на объект предприятия Y.

Государственная инспецкия труда и Департамент миграции нередко трактуют, что иностранцы на самом деле работают на предприятии Y, а не Х, неважно, что зарплату работникам платит предприятие Х. Литоские работодатели в шоке: почему устроившее иностранцев на работу предприятие не может выполнять дейстивя на объектах других предприятий, распределяя трудоустроенных иностранцев, а также почему подряд путают со временным трудоустройством? Значит ли это, что предприятие не может прибегать к помощи других предприятий для выполнения работ или услуг, потому что такой партнёр может отправить на строительную площадку иностранца? Судебная практика в настоящее время активно формируется;

* Чем дальше, тем тяжелее литовским предприятиям устроить на работу специалистов из-за границы: Департамент миграции проверяет, осуществляет ли предприятие, собирающееся трудоустроить иностранца, экономическую деятельность в Литве (п.5 ч.1 ст. 63 закона "О правовом положении иностранцев"). В законе не представлено понятие выполнения или невыполнения экономической деятельности, однако Департамент миграции временного вида на жительство может не выдать, а выданный ликвидировать, если литовское предприятие учреждено недавно или планирует новую модель бизнеса, для осуществления которого ищет специалиста из-за границы.

В таком случае трактуется, что предприятие экономической деятельности не осуществляет. Парадоксально, но предприятие, собирающееся трудоустроить иностранца в Литве, должно иметь реальный офис или административные помещения, и обязательно вывеску на дверях: в том случае, если литовское предприятие зарегистрировано по виртуальному адресу (чего законы не запрещают), директор с клиентами встречается в кафе (чего также не запрещают законы), а вывески на дверях нет, считается, что это – признаки неосуществления экономической деятельности, а временный вид на жительство избранному работнику не выдаётся: и неважно, что бизнес такого предприятия доходен и успешен, что отражают документы финансовой отчётности предприятия, подписанные договоры с пратнёрами активно осуществляются, налоги в государственный бюджет уплачиваются.