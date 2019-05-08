Комитет Сейма Литвы обсудит иск фонда РФ по компенсации экс-акционеру Snoras

Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Cейма Литвы обсудит с представителями Банка Литвы (Центробанка) и министерств финансов разбирательство в международном арбитраже о возмещении убытков основного акционера Snoras Владимира Антонова на сумму более 1 млрд евро, инициированное Фондом защиты российских инвесторов за рубежом.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Фонд утверждает, что акционер понес убытки от национализации банка литовским государством.

Обсудить предложение предложил либерал Кястутис Главяцкас, члены комитета одобрили это предложение в среду.

"Выдвинут иск на 1,1 млрд евро, это крупная сумма. Какие там риски? Требуется информация", – заявил парламентарий.

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"Хорошая мысль. (...) Может грозить ущерб (Литве – BNS) (...) Мы пригласим Банк Литвы, министра финансов", – заявил глава комитета, представитель правящих "аграриев" Стасис Якелюнас.

"Но мы не хотим пускаться в еще одно расследование по поводу Snoras, хотим выслушать информацию", – добавил глава КБФ.

Фонд защиты российских инвесторов за рубежом подал иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC) в Париже с просьбой возместить убытки, понесенные бывшим основным акционером литовского банка Snoras и Владимиром Антоновым по причине национализации банка литовским правительством. По данным сообщившего об иске портала lrytas.lt, предварительная сумма запрашиваемой компенсации достигает 1,1 млрд евро.

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