Фонд утверждает, что акционер понес убытки от национализации банка литовским государством.
Обсудить предложение предложил либерал Кястутис Главяцкас, члены комитета одобрили это предложение в среду.
"Выдвинут иск на 1,1 млрд евро, это крупная сумма. Какие там риски? Требуется информация", – заявил парламентарий.
"Хорошая мысль. (...) Может грозить ущерб (Литве – BNS) (...) Мы пригласим Банк Литвы, министра финансов", – заявил глава комитета, представитель правящих "аграриев" Стасис Якелюнас.
"Но мы не хотим пускаться в еще одно расследование по поводу Snoras, хотим выслушать информацию", – добавил глава КБФ.
Фонд защиты российских инвесторов за рубежом подал иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC) в Париже с просьбой возместить убытки, понесенные бывшим основным акционером литовского банка Snoras и Владимиром Антоновым по причине национализации банка литовским правительством. По данным сообщившего об иске портала lrytas.lt, предварительная сумма запрашиваемой компенсации достигает 1,1 млрд евро.
Комитет Сейма Литвы обсудит иск фонда РФ по компенсации экс-акционеру Snoras
Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Cейма Литвы...
Выручка Klaipedos nafta за год выросла на 15%
За четыре первых месяца этого года выручка от продаж...
Дети зарабатывают больше, чем родители: в свободной Литве у них появилось больше возможностей (23)
Новые возможности на рынке труда, нехватка...
Эстония и Латвия обложат пошлиной электричество из РФ, Литва торговлю прекратит (29)
Эстония и Латвия осенью введут пошлину на российскую...
В Литве появится третья дорога, на которой допустимая скорость будет 130 км/ч (20)
Отделение транзитного движение от местного, четыре...
TOP новостей
Дети зарабатывают больше, чем родители: в свободной Литве у них появилось больше возможностей (23)
Новые возможности на рынке труда, нехватка...
В Литве появится третья дорога, на которой допустимая скорость будет 130 км/ч (20)
Отделение транзитного движение от местного, четыре...
Взаимоуважение между участниками движения: кому сложнее мотоциклисту или водителю авто
Для обеспечения безопасности на дорогах важно...
Карбаускис признал: одному из кандидатов он предлагал отсупить (2)
8 мая в самоуправлении Каунаса досрочно на...
Суд назначил Станисловасу Томасу 50 суток ареста за разбитую памятную доску (1)
Вильнюсский участковый суд 8 мая назначил...