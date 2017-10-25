Парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил план правительства Литвы в связи с повышением акциза на дизельное топливо со следующего года. Комитет отклонил предложение консерватора Эдмундаса Пупуниса в связи с изменением тарифа.
© AFP/Scanpix

Комитет обсудил поправки к закону об акцизе - после их принятия акциз увеличится с 330,17 до 347 за 1000 л.

Акциз на дизельное топливо для сельскохозяйственных нужд увеличится с 21 до 56 евро.

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки, в результате литр обычного дизельного топлива подорожает на 2 евроцента, а сельскохозяйственного - на 4 евроцента.

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