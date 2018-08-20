Взяв в банках кредиты на длительные сроки, оператор ТСПГ - компания Klaipedos nafta сможет снизить затраты на его содержание для потребителей, прежде всего для йонавского завода удобрений Achema, производителя электроэнергии Lietuvos energijos gamyba, других крупных производителей электроэнергии.

По оценке комиссии, это наиболее выгодный экономически и наиболее устойчивый стратегически выбор для Литвы, сообщило правительство.

"Зная, что Литве в будущем необходимо долгосрочное обеспечение поставок СПГ и по соображениям энергетической безопасности, и по соображением конкурентных цен, мы выбрали тот вариант, который дает самый большой экономический эффект и является стратегически наиболее устойчивым в долгосрочной перспективе. Литва сохранит в своих руках выход на международные рынки СПГ и одновременно получит огромную гибкость и возможности быстро реагировать в будущем на изменения рыночной ситуации", - сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Помимо вопроса о выкупе судна, правительственная комиссия рассматривала вопрос о долгосрочной аренде терминала после 2024 года.

При принятии решения о приобретении суда-газохранилища предлагается распределить затраты на содержание ТСПГ в течение более длительного периода. Как отмечает парвителтьство, это позволит уже с 2019 года снизить их ежегодно как минимум на 23 млн евро - с 66 млн евро до 43 млн евро.

Подсчитано, что цена выкупа судна может колебаться от 121 млн евро до 160 млн евро. Конкретная цена в договоре с норвежской Hoegh LNG является конфиденциальной.