Государство после 2024 года выкупит у норвежской компании Hoegh LNG судно-газохранилище Independence Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ), постановила в понедельник правительственная Комиссия по развитию экономической инфраструктуры.
© DELFI / Erikas Skardžius

Взяв в банках кредиты на длительные сроки, оператор ТСПГ - компания Klaipedos nafta сможет снизить затраты на его содержание для потребителей, прежде всего для йонавского завода удобрений Achema, производителя электроэнергии Lietuvos energijos gamyba, других крупных производителей электроэнергии.

Статьи по теме:
Будущее терминала СПГ в Литве будет решать госкомиссия  (45)
Литовские эксперты: усилия Европы привлечь газ из США - важный шаг  (33)

По оценке комиссии, это наиболее выгодный экономически и наиболее устойчивый стратегически выбор для Литвы, сообщило правительство.

"Зная, что Литве в будущем необходимо долгосрочное обеспечение поставок СПГ и по соображениям энергетической безопасности, и по соображением конкурентных цен, мы выбрали тот вариант, который дает самый большой экономический эффект и является стратегически наиболее устойчивым в долгосрочной перспективе. Литва сохранит в своих руках выход на международные рынки СПГ и одновременно получит огромную гибкость и возможности быстро реагировать в будущем на изменения рыночной ситуации", - сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Помимо вопроса о выкупе судна, правительственная комиссия рассматривала вопрос о долгосрочной аренде терминала после 2024 года.

При принятии решения о приобретении суда-газохранилища предлагается распределить затраты на содержание ТСПГ в течение более длительного периода. Как отмечает парвителтьство, это позволит уже с 2019 года снизить их ежегодно как минимум на 23 млн евро - с 66 млн евро до 43 млн евро.

Подсчитано, что цена выкупа судна может колебаться от 121 млн евро до 160 млн евро. Конкретная цена в договоре с норвежской Hoegh LNG является конфиденциальной.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Вайчюнас: Решение по терминалу СПГ прояснится до конца года (7)

Решение правительства Литвы о будущем судна-терминала...

В Клайпеду прибыл новый груз СПГ (28)

Новый груз сжиженного природного газа ( СПГ ) норвежской...

Выручка оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta выросла до 52,8 млн евро (1)

В первом полугодии этого года контролируемый...

Энергетики: клайпедский терминал СПГ будет выгоден Литве и в будущем (169)

На фоне обсуждений в правительстве будущего...

Бизнес

Комиссия правительства Литвы: судно-хранилище СПГ будут выкупать (21)

Государство после 2024 года выкупит у норвежской...

В Вильнюсе в июле собрано 140 000 евро налога "на подушку" (1)

Вильнюсские бизнесмены объявили о том, что в июле...

Литовская ассоциация энергетики: цены на электроэнергию вырастут (6)

Цены на электроэнергию, которые снижались в течение...

В Литву пришел латвийский управляющий инвестициями Frigate

Деятельность в Литве начинает латвийский управляющий...

Сильное падение курса турецкой лиры сулит более дешевые товары для потребителей в Литве (5)

Одновременно это создает и риск для более крупного...

TOP новостей

Жизнь в литовском райском уголке: реальность не похожа на то, что видят туристы (5)

Дюны, лес, с одной стороны - Куршский залив, с другой -...

Торговые сети в Литве не будут работать в Рождество и на Пасху (2)

Литовские торговцы и профсоюзы достигли...

Borisas Jelcinas Екатеринбург, Ельцин-центр (фото - Наталья Фролова) Borisas Jelcinas pučo Rusijoje metu Borisas Jelcinas Borisas Jelcinas, Vladimiras Putinas

"Крупный русский человек": как относятся к Борису Ельцину на родине первого президента России? (157)

Алкоголик, пропивший полстраны, или национальный лидер,...

В Литве решается проблема электрических самокатов (16)

Литовские ведомства решают вопрос электросамокатов,...

На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени Бориса Немцова (36)

На этой неделе в Вильнюсе будет открыт сквер имени...