В день в Ширвинсткой больнице готовят еду для 60 пациентов. Еду готовят на месте, часть продуктов привозят местные фермеры.

Меню составляет диетолог, работающий не на полную ставку. Его зарплата – 173 евро "на руки". Повара получают минимальную зарплату.

На питание одного пациента выделяют 3,09 евро в день, но сюда входят и зарплаты поваров, и содержание помещения. На саму еду уходит 1,39 евро в день.

Maistas Širvintų ligoninėje © Skaitytojo nuotr.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба проверяла гигиену помещения и температуру еды.

Председатель комиссии, представитель Минздрава Алмантас Кранаускас сказал, что еда, которую приносят пациентам, соответствует требуемой температуре – 73–74°C. Температуру поддерживают за счет заворачивания посуды в фольгу.

"Серьезных нарушений гигиены не установлено, однако оборудование и посуда очень старые, максимально изношенные, все это нуждается в обновлении, – заметил Кранаускас. - Вид подаваемой еды и сервировки печальный − тарелки все разные, с явными признаками износа. Супы приносят в эмалированных ведрах. Блюда дешевые, в стиле традиционной кухни, но пациентам они нравятся.

Пациенты считают, что еда на вкус хорошая, им еды достаточно, супы густые. Представлены и вегетарианские блюда. Однако чай и кофе уже с сахаром, без сахара дают лишь диабетикам. Есть возможность на ночь выпить чаю. Нет возможности замены кофе другим напитком. К хлебу подают сливочное масло".

Председатель комиссии сказал, что блюда, которые дают пациентам, в течение недели практически не повторяются. Оценка пациентов или хорошая или средняя.

Maistas Širvintų ligoninėje © Organizacijos nuotr.

"Больше всего пациентам нравятся котлеты, салаты, каша, – рассказал Кранаускас. – Больше всего не нравятся докторская колбаса, макароны с фаршем, компот. Пациенты хотели бы чаще получать овощи и фрукты".

На завтрак в этой больнице в день посещения комиссии давали хлеб, масло, творог и кофе. На обед − щи, картофельную бабку, хлеб, компот из свежих яблок. На ужин − молочный рисовый суп.

В другие дни на завтрак: 1 яйцо или колбаса, сыр или творог. На обед – супы: фасолевый, рассольник, гороховый, борщ, щавелевый, из макарон. На второе: сосиски, куриные котлеты, мясные тефтели, фальшивый заяц, макароны по-флотски или курятина.

На ужин: суп из макарон, овсянки или перловки, кефир с картошкой, кукурузная или манная каша. Овощи (салат из свеклы, капусты или моркови) бывают не каждый день.

"Людям без особых требований есть дают три раза в день, остальным, соблюдающим диету, 5–6 раз. Из овощных блюд в день проверки были лишь щи. Фруктов не было. Только некоторым в рамках диеты давали морковный салат, йогурт или кефир, – сказал Кранаускас. – Видно, что персонал хочет приготовить еду как можно вкуснее и лучше, но они ограничены небольшой суммой".