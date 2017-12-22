Комиссия должна также утвердить обновленные цены компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) на 2018 год.

Стоимость популярнейшего стандартного плана одной зоны в следующем году снизится на 0,1% (0,1 цент) до 11,3 центов за кВт, двух зон – на 1,6% (0,2 цента) до 12,2 центов (днем) и 9,1 центов (ночью) за кВт.

Ранее ESO сообщала, что электроэнергия в следующем году в среднем подешевеет на 3,5%, однако после того как ГКЦЭК утвердила дополнительную составляющую, цены пересчитали.

В последний раз электроэнергия в Литве дешевела в январе 2018 года – тогда оно в среднем подешевела на 5%.