Проект резолюции комиссии предусматривает запрет на выдачу виз и заморозку банковских счетов в отношении лиц, лично ответственных за грубые нарушения прав человека.
Подобные акты являются "превосходными инструментами для борьбы с безнаказанностью", заявил британский парламентарий Дональд Андерсон, доклад которого стал основой проекта. По его словам, появление таких норм окажет "сдерживающий эффект на потенциальных нарушителей прав человека, которые чувствуют себя защищенными от ответственности в собственных странах, но желают пожинать плоды своих злодеяний за границей".
"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека.
Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве — в 2017-м, а также в Латвии — в 2018-м. В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касается заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека.
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