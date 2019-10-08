76,2% всех рейсов были транзитными (157,1 тыс.) – это на 1% больше, чем в прошлом году, сообщила государственная авиадиспетчерская компания Oro navigacija.
"Через Литву традиционно в основном летают в Россию, Германию и Финляндию, а наиболее популярные направления из Литвы – аэропорты Соединенного Королевства, Латвии и Германии", – отметил в пресс-релизе гендиректор Oro navigacija Миндаугас Густис.
В третьем квартале, по сравнению с первым и вторым кварталами этого года, выросло количество всех рейсов, а число транзитных рейсов в этом году впервые превысило показатель за тот же период прошлого года – 80 тыс. и 62 тыс. соответственно или на 2,8% и на 3% больше.
Больше всего рейсов в этом году обслужил Вильнюсский аэропорт – 35,7 тыс. (на 69,6% всех самолетов) – на 0,3% меньше, чем в прошлом году.
В Каунасе было обслужено 7,4 тыс. самолетов (на 3,8% больше), в Шяуляй– 4,7 тыс. (на 9,5% больше), в Паланге – 3,5 тыс. (на 1,6% меньше).
В этом году через Литву чаще всего летали в Россию (36,4 тыс., на 2,7% больше, чем в прошлом году), Германию (24 тыс., на 0,4% меньше), из Литвы – в Соединенное Королевство (2,6 тыс., на 0,2% меньше), в Латвию (на 2,3 тыс.,на 3,8% больше).
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