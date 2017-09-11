Минфин, который готовит налоговую реформу, ранее указывал, что ННМ в следующем году будет равен минимальной зарплате. Но пока неясно, с какой суммы не придется платить подоходный налог.
На этой неделе Трехсторонний совет начал обсуждение перспектив повышения минимума. Правительство предложило увеличить его на 20 евро, до 400 евро. Профсоюз "Солидарность" просит поднять минимум до 500 евро.
Представитель Центробанка Литвы Томас Шяудвитис сказал DELFI, что мминималка не должна быть более 50% средней зарплаты в стране.
"Во втором квартале 2017 года она составляла 46%. Чтобы сохранить стабильное соотношение минимальной и средней зарплаты, минималку нельзя повышать быстрее, чем растет средняя зарплата", – указал он.
По данным сценария экономического развития Минфина, средняя зарплата "на бумаге" в 2018 году составит 872,4 евро, в 2019 г. – 926,7 евро, а в 2020 г. – 984,8 евро.
С учетом рекомендации ЦБ, минимум в следующем году должен составлять 401,3 евро.
Если сохранять соотношение в 46%, то в 2019 г. минимум должен увеличиться до 426,3 евро, а в 2020 г.– до 453 евро.
С учетом максимальной рекомендации ЦБ - 50% соотношения между минимумом и средней зарплатой, в 2018 г. минимум должен составлять 436,2 евро, в 2019 г. – 463,4 евро, в 2020 г. – 492,4 евро.
Сейчас человек, который получает "на бумаге" минимум (380 евро), "на руки" получает 335,3 евро (если у него нет детей).
Если минимум будет 400 евро, а ННМ – 380 евро, то "на руки" человек будет получать 361 евро.
Если ННМ будет равен минималке, то в 2018 г. при минимальной зарплате в 400 евро человек будет получать "на руки" 364 евро.
Если решат увеличить только минимум, а не ННМ (он останется в размере 310 евро), то работник "на руки" получит всего на 13,7 евро больше, чем сейчас.
По данным "Содры", в июле 2017 г. минимальную зарплату в Литве получали 207 000 человек.
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