Старший экономист банка Luminor Bank Жигимантас Маурицас начал свой доклад на годовой конференции Центробанка Литвы, посвященной теме недвижимости с мировых тенденций.

"Ожидания не радужные, но нынешнюю ситуацию нельзя назвать плохой", - констатирует Маурицас.

Во-первых, в поле зрения попадает США. Согласно статистике, в этом году цены на недвижимость в США снизились, а кредиты подорожали. Кроме того, падает число выдачи кредитов, а рынок США очень фрагментирован, цены на коммерческую недвижимость в США не растут с 2017 года.

Скандинавия, по словам Маурицаса, уже "живет настроениями ожидания".

"Ждут, смотрят, что будет. Все знают, что что-то будет, но когда и сколько - не знают", - сказал он.

Согласно прогнозам, рост цен на недвижимость в следующем году прекратится.

"Литва лишь какое-то время сможет держаться перед мировыми тенденциями – рано или поздно, это скажется и на нашем рынке", - сказал Маурицас.

Старший экономист Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис придерживается иного мнения.

"Доклад Жигимантаса был мрачным. Мой будет реальным, о нынешней ситуации. Центробанк упоминал о росте цен на недвижимость. Это правда, в Каунасе за два года цены выросли на 30%, но нынешним ценам до цен 2007 г. еще очень далеко", - сказал экономист.

Кроме того, по словам Мачюлиса, средняя зарплата за 10 лет увеличилась на 70%.

"Зарплата росла быстрее, чем цены на жилье", - сказал Мачюлис.

Несмотря на то, что сейчас говорят о подорожании кредитов, они все равно несколько дешевле чем 10 лет назад.

По подсчетам Мачюлиса, тогда процентная ставка была 6-7%, а сейчас - 2-3%.

Еще один индикатор – сектор аренды жилья.

"Доходность аренды показывает, что рынок не перегрелся. Растут цены на недвижимость, а с ними - на аренду. Это значит, что рынок близок балансу", - считает Мачюлис.

Он сказал, что индекс перегрева литовской экономики, который устанавливают с учетом 6 экономических показателей, также показывает, что ситуация сейчас хорошая.

"Сейчас показатель по всем странам Балтии демонстрирует небольшой нагрев, но это плоский нагрев. Некоторые показатели ниже 0, поэтому можно сделать вывод, что перегрева нет", - сказал Мачюлис.

С другой стороны, больше 10 лет назад дефицит бюджета составлял 7% ВВ, а сейчас ситуация намного лучше.

"Литовцы вообще не отреагировали на дискуссию о приближении кризиса. Это значит, что они объективно оценивают свои финансовые возможности", - сказал экономист.

Мачюлис заметил, что Литва - одна из 10 самых открытых экономик мира и самая открытая в ЕС.

"Пока литовцы чувствуют себя хорошо, но следующий год будет зависеть не от нас, он не будет зависеть от того, как мы ведем хозяйство. Он будет зависеть от того, как мир будет справляться с Трампом", - сказал Мачюлис.