Росту способствовали литовские потребители, проводившие отпуск за рубежом, на это оказало определенное влияние и новое регулирование межсетевой связи, которое вступило в силу во всем Евросоюзе (ЕС) с июня и привело в соответствие цены на услуги на внутреннем и внешнем рынках.
"В ближайшее время клиенты совсем больше не будут чувствовать разницы, пользуются ли они Интернетом дома или же за рубежом. Мы прогнозируем, что использование мобильных данных за рубежом пропорционально будет даже больше, чем в Литве - во время поездок клиенты создают больше контента: фотографий, видеозаписей и другого, который выкладывают в социальные сети. Коммерческие клиенты тоже во время поездок выполняют больше работы с использованием мобильного Интернета", - сказал BNS менеджер Bite Lietuva по маркетингу Арунас Микцявичюс.
Клиенты Bite Lietuva в августе использовали 29,6 млн. Гбайтов данных - в 4,9 раза больше, чем год назад (6,07 Гбайтов) и на 14,3% больше, чем в июле (25,9 млн. Гбайтов).
Клиенты компании Tele2 в августе во время поездок по странам ЕС использовали 50,1 млн. Гбайтов - в 15,5 раза больше, чем в августе прошлого года (3 млн. Гбайтов) и на 40,7% больше, чем в июле (35,6 млн. Гбайтов).
Клиенты компании Telia Lietuva в августе этого года потребили в странах ЕС, в Норвегии и Швейцарии 30,4 млн. Гбайтов - на 98,8% больше, чем в августе прошлого года (15,3 млн. Гбайтов), но на 5,7% меньше, чем в июле (32,3 млн. Гбайтов).
Вступившее в силу в середине июня новое регулирование (Roam like at home) предусматривает, что цена на услуги в другой стране ЕС должна быть такой же, как и на домашнем рынке.
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