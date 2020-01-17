В редакцию DELFI обратилась Лина (настоящее имя редакции известно – DELFI) и рассказала, что пользовалась Revolut больше года, открыла там счет, чтобы заниматься индивидуальной деятельностью, но вскоре столкнулась с неприятностью – ее счет заморозили.

"Я так поняла, что у них возникло подозрение, почему я получаю так много переводов от разных людей.

В приложении мне написали, чтобы я подготовила необходимые документы. Когда счет заблокировали, я выслала все документы, не дожидаясь запроса. Никакой реакции не последовало, они мне не отвечают", – возмущалась женщина.

Она рассказала, что на счету денег осталось немного, около 70 евро, но ее ситуация возмущает. Счет заблокирован с 24 сентября 2019 года. Лину возмущает неизвестность.

В редакцию DELFI обратился Гинтас, который рассказал похожую историю. У него заблокировали счет, на котором были 400 евро, которые он откладывал на поездку на лыжный курорт. Точно также, как и Лина, он не получает от банка никаких объяснений. Гинтас сказал, что Revolut заблокировал также счет его дочери и четырех коллег по работе. "Может Revolut Payments на грани банкротства?", – интересовался он.

Представитель Revolut в странах Балтии Вайдотас Цуценас сказал DELFI, что счета просто так не замораживают.

"Проверка клиентов - это постоянный процесс, особенно в последнее время, когда ужесточают требования защиты данных, контроля отмывания денег и превенции финансирования терроризма.

Мы соблюдаем и руководствуемся как международными, так и местными законами, поэтому иногда замораживаем счета. По литовским законам, если наблюдаются подозрительные операции, то полагается блокировать сделку или операцию", – сказал Цуценас и подчеркнул, что после проверки все средства клиенту возвращают даже если решают закрыть счет.

Что касается коммуникации, то он сказал, что клиенты могут всегда обращаться через приложение New Chat. "Это единственный канал, через социальные сети подобные вопросы не решаются. В первую очередь из-за конфиденциальности и потому, что каждый случай индивидуален", – сказал он, заметив, что проверки проводят, если замечают "необычные операции". В число таких операций входят платежи по коммерческой деятельности - для этого существуют бизнес-счета.

DELFI обратился за комментарием в Центробанк Литвы. Его представители подтвердили, что жалобы клиентов поступают.

Он заметил, что банк имеет право проводить расследование в рамках закона, но заморозка счета - это отдельная процедура, которую следует применять пропорционально возможному риску.

ЦБ заметил, что по факту заморозки счетов не обращалось критическое количество клиентов Revolut.

"Если клиенты Revolut считают, что компания нарушила их законные интересы, то в первую очередь они должны обратиться в саму компанию, если ответ не последует или будет неудовлетворительным, тогда надо обращаться в контролирующее ведомство", – комментировал ЦБ.