"Мы понимаем, что использование частью клиентов наличных все еще неизбежно, поэтому возможность обналичивания денег в многочисленных киосках Narvesen и Lietuvos spauda позволит им быстро получить необходимые деньги", – сказал представитель Swedbank Деймантас Трумпицкас.
В прошлом году Swedbank провел опрос жителей, чтобы выяснить, почему они пользуются наличными. 67% жителей указали, что вынуждены использовать наличные тогда, когда нет возможности рассчитаться банковской картой, 43% сказали, что за наличные делают небольшие покупки, а 37% сказали, что делают это по привычке.
"Сегодня сети Narvesen и Lietuvos spauda объединяют 200 точек продажи в крупнейших городах Литвы, они находятся там, где поток людей самый интенсивный. Вместе со Swedbank была внедрена возможность, которая предоставит жителям больший выбор мест обналичивания средств. Параллельно можно купить фаст-фуд, воду, прессу и другие товары", – сказал гендиректор компании, которой принадлежат сети Narvesen и Lietuvos spauda Вигинтас Барташявичюс.
Этой услугой могут пользоваться все пользователи карт Mastercard и Visa, независимо от того, клиентами каких банков они являются. Во время покупки в Narvesen и Lietuvos spaudа можно за раз бесплатно обналичить до 100 евро.
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