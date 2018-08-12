Владелица магазина Jeans Vault Виолета работает с джинсами 25 лет, а этот ее бутик существует уже 10 лет.

"Всем декорациям, которые здесь есть уже 25 лет. Полки, аксессуары были сделаны 25 лет назад, когда я начала бизнес. У каждой вещи - своя история, поэтому они кочуют с магазином с места на место", – рассказала женщина.

Первые джинсы для своего бизнеса она купила в Гарюнай, это были джинсы турецкой компании Cross.

Сейчас в магазине Виолеты ассортимент расширился, можно подобрать к джинсам и верхнюю одежду.

Виолета – не только хозяйка магазина. Клиенты называют ее стилистом. Она помогает людям подобрать подходящую одежду, но денег за это не берет.

Виолета не привязана к какому-то бренду, для нее главное - характерный стиль.

"Я всегда выбираю эксклюзивный товар – как в плане дизайна, так и в плане качества. А сами джинсы - это классика. Чаще всего у каждого есть одежда, которую не хочется снимать. Бывает такое, что шкаф полный, а человек носит только две вещи. Вот я и помогаю выбрать эти две вещи", – сказала Виолета.

По ее словам, цена на товар зависит от производителя и бренда. Здесь можно купить одежду стоимостью от 80 до 300 евро.

"У меня есть майки и по 40 евро, но по 104 лучше берут", – сказала Виолета. Между тем джинсы здесь стоят в среднем 260 евро. К джинсам клиенты покупают и майки или рубашки по 160 евро.

Она заметила, что в последние два года литовцы стали больше позволять себе. В магазин приходят не только жители Литвы, но и клиенты из России, Германии, Исландии, отдыхающие в Паланге.

По словам владелицы бутика, некоторые люди оставляют здесь по 15 000 евро в год, таких людей немало (правда, в этом году их количество сократилось).

"За такие деньги одевается вся семья. Так бывает, если мне удается подобрать для них подходящие вещи. Есть люди у которых есть по десять пар джинсов, рубашек, весь их гардероб состоит из моей одежды. Но такое количество накапливается за несколько лет", – сказала Виолета.

"В этом году мы не закупили новую коллекцию, поэтому я боюсь идти на работу – клиенты даже дверью стучат, а я могу лишь сказать им: "Нет, нет, нет, нет". Это психологически тяжело, поскольку я привыкла всех одевать, все верят в меня", - сказала Виолета.